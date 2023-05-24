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Серийного похитителя видеорегистраторов задержали в Ижевске

В столице Удмуртии в задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж из автомобилей. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, зафиксировано всего три факта кражи на общую сумму 46 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, орудовал преступник на территории Ленинского района. В ночное время он выбирал автомобили, оснащенные видеорегистраторами, после чего шуруповертом разбивал боковые стекла и похищал их. Украденное он сбывал в ломбарды.

По факту краж возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Полицейские разыскивают похищенное.

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