«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией новый фельдшерско-акушерский пункт в Тюменской области

Компания «Россети Тюмень» подключила к электросетевой инфраструктуре модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Тюменской области, построенный в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.



Для технологического присоединения объекта энергетики проложили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, а также установили автоматический выключатель и смонтировали интеллектуальный прибор учета электроэнергии.

Теперь, благодаря новому учреждению здравоохранения более 500 жителей села Ершово и поселка Разъезд № 37 получают плановую и неотложную медпомощь в комфортных условиях.

Технологическое присоединение к сетям – один из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия региона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области. В 2022 году энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в регионе.