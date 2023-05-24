Производство мяса птицы в Сибири в первом квартале 2023 года увеличилось на 12%

Сельхозпредприятия Сибирского федерального округа (СФО) в январе – марте 2023 года произвели 116,7 тыс. тонн мяса птицы. По сравнению с тем же периодом 2022 года этот показатель вырос на 12%, сообщила ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности Национального союза птицеводов Дарья Подымова в рамках международной научно-практической конференции «Ветеринария в агропромышленном комплексе», которая проходит сегодня в Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это самый высокий показатель прироста среди федеральных округов. В целом по стране производство птицы на убой, по данным госпожи Подымовой, увеличилось в первом квартале 2023 года на 2,6% (до 1,63 млн тонн). Она также сообщила, что за весь 2022 год регионы СФО произвели 435 тыс. тонн мяса птицы, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

О росте производства мяса в 2022 году рассказал также гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его данным, в целом по стране производство свинины увеличилось на 5% (до 5,77 млн тонн). Сибирское АО «Сибагро», которое по этому показателю занимает второе место в России, в 2022 году произвело 388 тыс. тонн – на 5,8% больше, чем годом ранее.

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Дарья Решетникова