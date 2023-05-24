Следком завел уголовное дело после падения футбольных ворот на 12-летнего ребенка в Ленобласти

Следственный комитет России (СКР) по Ленинградской области возбудил уголовное дело о халатности, повлекшем тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ) после травмирования 12-летнего мальчика на детской площадке в Гатчинском районе. На ребенка упали металлические футбольные ворота.

«Следственными органами изъята представляющая интерес документация, назначено и проведено судебно-медицинское исследование, по результатам которого установлено, что ребенку причинен тяжкий вред здоровью»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Сейчас правоохранители устанавливают весь круг лиц, ответственных за содержание инвентаря детской площадки. Назначены экспертизы.

Инцидент с травмированием ребенка произошел еще в конце апреля в деревне Кобралово. Ворота, оказавшиеся не закрепленными должным образом, во время игр детей упали на ребенка, причинив ему травму головы. Мальчика госпитализировали в Гатчинскую городскую больницу.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте