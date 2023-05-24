Топ-менеджер «КрасКома» осужден за подачу грязной воды в систему водоснабжения Красноярска

В Красноярске к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы приговорен первый заместитель генерального директора ООО «КрасКом» по делу об отравлении жителей загрязненной водой. Он признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Авария на сетях водоснабжения произошла в январе 2021 года – на насосной станции водозабора «Гремячий лог» сорвалось насосное оборудование. Ресурсоснабжающей организацией было принято решение об ограничении водоснабжения в многоквартирных жилых домах. После устранения аварии на насосной станции давление воды в системе повысилось до необходимого уровня. Однако, «вопреки требованиям санитарно-эпидемиологических правил, перед возобновлением подачи воды промывка и дезинфекция сетей водоснабжения, а также отбор контрольных проб воды проведены не были», сообщает прокуратура Красноярского края. В результате в магистральный трубопровод поступила загрязненная вода из прилегающих грунтов.

Из-за кишечной палочки, попавшей в питьевую воду отравились более 229 жителей. Обвиняемый, сообщили правоохранители, немедленные меры по устранению аварии не принял и подачу воды не прекратил, несмотря на поступающие жалобы от жителей. Свою вину фигурант дела не признал.

В прокуратуре сообщили, что будет рассмотрен вопрос об обжаловании приговора.

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Оксана Павлова