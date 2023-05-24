Alias Group создала социальный проект для будущих архитекторов и урбанистов

Инвестиционная компания Alias Group совместно с руководством Екатерининской гимназии №36 г. Краснодара открыла на базе учебного заведения летний интенсив для будущих архитекторов и урбанистов «Создаем комфортную городскую среду».

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Проект организован по инициативе основателя Alias Group, депутата Законодательного собрания Краснодарского края Бориса Юнанова и призван помочь молодым, творческим и перспективным ребятам определиться с выбором будущей профессии.

Предварительно в проект было отобрано 25 старшеклассников гимназии с высокими художественными навыками, которые готовы изучать основы профессий, призванных развивать и улучшать городскую среду. Две недели, с 22 мая по 5 июня, они будут проходить тренинги и мастер-классы, напрямую взаимодействуя с профессионалами и получая ценные навыки, которые пригодятся им в будущем.

Школьники с 8 по 10 класс гимназии №36 уже активно включились в работу интенсива — для них состоялось первое знакомство с участниками и организаторами в виде креативного тренинга на командообразование. Один из наставников проекта, директор проектного бюро Archivista Маргарита Авдышева провела для ребят первую лекцию «Среда обитания» с погружением в темы предстоящего интенсива.

В программе предусмотрены разноплановые активности — лекции, практические работы с фотографиями и коллажами, ворк-шопы, мастер-классы по ораторскому искусству и созданию проектов от идеи до защиты, а также интерактивные тренинги и самостоятельная работа участников.

«В атмосфере творчества, креативного подхода будут рождаться новые идеи и проекты, которые будут представлены для итоговой оценки компетентного жюри»,— отметила Маргарита Авдышева.

Также в рамках летнего интенсива для детей пройдут экскурсии с посещением интересных архитектурно-значимых объектов краевой столицы. Так, будущие архитекторы и урбанисты посетят парк «Краснодар», где узнают много интересного и полезного об архитектуре, благоустройстве и ландшафтном дизайне, а также оценят удивительные объекты паблик-арта, расположенные в одном из лучших парков культуры и отдыха в Европе.

«Победители получат ценные призы и подарки от компании, а также незабываемые впечатления от своего посильного клада в создание комфортной среды в своем городе»,— прокомментировал основатель инвестиционной компании Alias Group, депутат ЗСК Борис Юнанов.

«Наша общая цель — дать детям правильный ориентир и задать вектор планомерного развития, чтобы они знали куда им двигаться в будущем, чтобы стать успешными людьми и достойными гражданами своей страны»,— отметила директор Екатерининской гимназии №36 г. Краснодара Надежда Давыдова.

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