Школы заговорят по-другому

Знание африканского языка может кратно увеличить зарплату специалиста, но спрос на таких сотрудников остается низким. Об этом говорят предприниматели и рекрутеры, с которыми поговорил “Ъ FM”. Поводом для дискуссии стал эксперимент Института стран Азии и Африки МГУ. Там подготовили курс по изучению в школах суахили и амхарского языка. С сентября его внедрят в четырех московских общеобразовательных учреждениях. Насколько это перспективно? И востребованы ли такие знания? Разбиралась Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С начала учебного года в классах некоторых столичных школ можно будет услышать не только уже привычные «nice to meet you» и «how are you», но и те же фразы на суахили. Изучение суахили, на котором говорят в основном в Танзании, Кении и Уганде, и амхарского, характерного для Эфиопии и части Судана, будет добровольным в виде факультатива на один или два часа в неделю. Со временем могут добавить больше языков, например, йоруба, на котором можно изъясняться с нигерийцами, и зулу для коммуникации с населением ЮАР.

Цель этого эксперимента — заинтересовать школьников культурой континента, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов: «Наша главная задача — не обучить блестящим образом африканским языкам, а пробудить интерес, показать, что Африка — не только, как у нас часто думают, слоны и носороги, это действительно развивающаяся экономика, большой рынок и, самое главное, огромная потребность в кадрах, которые будут с ней работать».

Бизнес на континенте действительно развивается. На этот рынок помимо нефтяных и добывающих компаний выходят телеком-проекты и финтех-стартапы. И работодателям нужны в основном сотрудники с английским языком, которые готовы переехать в Африку. А вот на соискателей, владеющих суахили, поступают единичные запросы, говорят рекрутеры. Каких специалистов обычно ищут, рассказала руководитель карьерной практики в «Лаборатории карьеры» Алены Владимирской Анна Алфимова:

«Это уровни middle и up middle, то есть специалисты, хорошо знакомые с продуктовой деятельностью или в маркетинге, или в продажах.

Но в первую очередь это переговорщики, люди, которые на месте будут заниматься открытием филиалов, поиском соответствующих команд, обеспечением правильной коммуникации с местными государственными учреждениями, регулятором и бизнес-сообществом».

Учредитель компании Patron Kenya и автор Telegram-канала о бизнесе на континенте «Мзунгуграм» Михаил Ляпин работает в Восточной Африке семь лет. По его словам, деловые вопросы часто обсуждаются на английском. Но в знании суахили есть свои преимущества, отмечает он:

«Например, в Кении это вопрос исключительно бизнес-этики. Если ты добавляешь местные слова, сразу уменьшается вероятность обмана и какого-то мелкого мошенничества. Что касается соседних стран — Танзании, Уганды, — то очень важно знать местный язык, поскольку английский знает очень небольшое число специалистов на рынке труда. Тут мало классных менеджеров. Такой же менеджер в Москве стоил бы $3-4 тыс., в Кении, если он экспертен, опытен, мог бы стоить кратно больше».

Интерес компаний к африканским странам собеседники “Ъ FM” объясняют в числе прочего дешевым линейным персоналом и низкой конкуренцией в некоторых сферах. Тем не менее есть факторы, которые ограничивают развитие бизнеса на континенте, продолжает Анна Алфимова из «Лаборатории карьеры» Алены Владимирской:

«Во-первых, африканские страны все-таки считаются менее безопасными, чем тот же Китай, поэтому половина работ ведется дистанционно. Во-вторых, пока это все в формате экспериментов каких-то больших проектов с понятной моделью и масштабированием».

Вероятно, к развороту в сторону Китая и Африки будущие соискатели не готовы и морально. Например, студенты МФТИ, где хотели ввести обязательное изучение китайского, попросили оставить им выбор и сохранить хотя бы один европейский язык помимо английского. Руководство прислушалось. Возможно, стратегия погружения в новые геополитические и языковые реалии со школьной скамьи окажется более успешной.

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