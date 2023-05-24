Инвесткомитет создан при красноярском губернаторе

При губернаторе Красноярского края создан инвестиционный комитет. Соответствующий указ подписал врио главы региона Михаил Котюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Комитет создан для формирования благоприятных условий ведения инвестиционной деятельности, защиты интересов субъектов инвестиционной деятельности, а также разрешения разногласий и споров инвесторов с органами власти в ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории края»,– говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Президиум инвесткомитета возглавил и. о. председателя красноярского правительства Сергей Верещагин. Первое заседание президиума состоялось 23 мая. Он рассмотрел меры стимулирования инвестиционной активности, а также проекты в сферах сельского хозяйства и образования. Их содержание не уточняется.

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Валерий Лавский