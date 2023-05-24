Суд обязал мэрию Челябинска отремонтировать дорогу в Ленинском районе

Советский районный суд Челябинска обязал администрацию Челябинска отремонтировать улицу 9 мая. Исковое заявление направила прокуратура регионального центра, сообщает пресс-служба надзорного ведомства области.

В ходе совместной с сотрудниками ГИБДД проверки было установлено, что на дороге по улице 9 мая в Ленинском районе имеются многочисленные выбоины и просадки. Проезжая часть имеет грунтовой покрытие и требует грейдирования с использованием укрепляющего материала. В несоответствующем ГОСТ состоянии дорога находится на участке от улицы Агалакова до улицы Пограничная.

Прокурор района в интересах местных жителей обратился в суд с требованием восстановить покрытие проезжей части. Иск удовлетворен в полном объеме.

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