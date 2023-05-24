На Кубани реализуются импортозамещающие инвестпроекты стоимостью более 24 млрд рублей

В Краснодарском крае в стадии реализации находятся 27 инвестиционных проектов по созданию или расширению импортозамещающих промышленных производств, суммарный объем вложений – 24,2 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

В перечне приоритетных инвестиционных проектов есть производства, не имеющие аналогов в России. В частности, это завод по выпуску щелочных батареек в Крымском районе, производство аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги в Северском районе, а также выпуск компонентной базы для энергетического машиностроения в Краснодаре.

Для предприятий, которые обеспечивают технологическую независимость России, предусмотрен комплекс мер государственной поддержки за счет бюджета Краснодарского края. В частности, государство может компенсировать до 30% затрат на создание или развитие импортозамещающих производств, на эти цели на ближайшие два года в бюджете заложено 1,3 млрд руб.

Кроме того, предприятия Кубани могут получить льготный заем «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых и максимальным объемом до 200 млн руб., средства выделяет Фонда развития промышленности края.

Анна Перова, Краснодар