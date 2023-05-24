Moody's заявила о снижении влияния России на СНГ

Геополитическое влияние России на страны СНГ может уменьшиться, считают аналитики рейтингового агентства Moody's (обзор, посвященный геополитической динамике в постсоветских государствах, приводит РБК). Но в экономике Россия по-прежнему будет центром притяжения для стран ЕАЭС, полагают эксперты.

Роль России на пространстве СНГ может быть подвержена «размыванию», но ее геополитические амбиции не уменьшаются. Аналитики Moody's считают, что это создает дополнительные риски для региона, поскольку в СНГ Россия обычно была самой влиятельной. Однако «роль России как крупного дипломатического партнера и гаранта безопасности в СНГ, равно как и ключевого экономического узла, размывается» на фоне военного конфликта на Украине и санкций.

Для сохранения влияния российские власти могут прибегнуть к тактике политического вмешательства, отмечают аналитики. «В иных случаях она может решить отступить от своих геополитических обязательств или сфокусироваться на стратегиях мягкой силы, таких как продвижение своих ценностей»,— утверждают аналитики.

Moody's исходит из того, что российско-украинский военный конфликт продолжится по крайней мере в 2023–2024 годах с высоким риском эскалации, а санкции сохранятся и после окончания конфликта. Следствием этого будет эрозия «жесткой силы» (hard power) России, несмотря на то что она сохранит «за собой значительный человеческий ресурс и ядерный потенциал».

Moody's видит повышенные риски геополитического обострения в Грузии и Молдавии. Но в базовом варианте возможность конфронтаций не рассматривается. Комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, агентство отмечает, что Иран с экономическими связями в Армении может стать более вовлеченным в армяно-азербайджанский конфликт, нежели Россия, поскольку он пытается уравновесить влияние Турции на Кавказе.

«Главное стремление России — сохранить присутствие в регионе, держать там флаг. Больше всего ей подходит статус-кво — замороженный статус конфликтов на постсоветском пространстве», — отмечает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Он считает, что перспектива прихода других государств в регион реальна: например, если Армения выйдет из ОДКБ, она сможет размещать у себя вооружения третьих стран.

Moody's также ожидает перегруппировки геополитических альянсов в регионе СНГ и в Центральной Азии. По их оценке, вырастет роль США, Евросоюза, Турции и Ирана.

В экономическом контексте Россия остается центром притяжения для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Казахстан и Киргизию, констатирует Moody's. Однако страны Центральной Азии уже развивают между собой логистическое и инфраструктурное сотрудничество и рассматривают рынки ЕС и Китая, подчеркивают эксперты Moody's.

Анастасия Ларина