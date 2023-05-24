Компания «Кубанский Бекон» выплатит 10 млн рублей за использование чужого товарного знака

ООО «Кубанский Бекон» выплатит по решению Арбитражного суда Краснодарского края 10 млн руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак «Станичные». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

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В суд с исковым заявлением о взыскании компенсации с компании в октябре 2021 года обратилась индивидуальный предприниматель Татьяна Кузнецова, которая является обладателем исключительного права на товарный знак «Станичные».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубанский бекон» зарегистрировано в Курганинске в 2007 году. Основной вид деятельности — производство консервированных или замороженных макаронных изделий. Учредителем компании является Евгений Нефедов (100%). Выручка общества за 2022 год составила 1,1 млрд руб., прибыль — 132,2 млн руб.

По мнению истца, обозначение, которым ответчик маркировал свою продукцию, является тождественным, сходным до степени смешения с товарным знаком «Станичные», однако разрешения на использование данного товарного знака истец не предоставлял, лицензионный договор между сторонами не заключался.

Как следует из материалов дела, ООО «Кубанский Бекон» незаконно использовало товарный знак в период с 15 октября 2018 года по 25 января 2020 года.

По информации Управления Южного межрегионального управления Россельхознадзора, за спорный период компания произвела более 340 тыс. килограмм пельменей с использованием этого товарного знака. Сумма компенсаций (в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак «Станичные») составляет 124,1 млн руб. Однако истец снизил сумму компенсации до 10 млн руб.

ООО «Кубанский Бекон» просил снизить сумму компенсации до 5 млн руб., указывая, что нарушение было совершено впервые и правообладатель не понес убытков. Однако суд обратил внимание на то, что истец уже снизил размер штрафа в 12 раз.

«Суд также учитывает длительность срока незаконного использования ООО „Кубанский бекон“ чужого средства индивидуализации,

продолжении выпуска контрафактной продукции после получения претензии», — говорится в решении суда.

Тат Гаспарян

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