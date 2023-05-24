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В ДТП в Карталинском районе погибли два человека

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Карталинском районе вечером 23 мая погибли два человека. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщают в госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла в 23:55 на 128 км автодороги Черноречье — Бреды. 35-летний водитель Iran Khodro Samand на разрешенном для обгона участке выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. Двое пассажиров иранского автомобиля 38 и 67 лет скончались на месте ДТП, водителя госпитализировали с травмами.

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