Суд в Екатеринбурге отправил в колонию на 16 лет бездомного за действия сексуального характера в отношении двух девочек

Свердловский областной суд признал 60-летнего мужчину виновным в действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух маленьких девочек (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Его отправили в колонию строгого режима на 16 лет.

Ранее сообщалось, что 31 января обвиняемый случайно встретил двух девочек на улице, после чего зашел за ними в подъезды домов, где совершал противоправные действия. Мужчину задержали на следующий день после совершения преступления, уточнили в УМВД по Екатеринбургу. Уточняется, что его нашли во время патрулирования улицы рядом с железнодорожным вокзалом. Выяснилось, что он зарегистрирован в другом городе. В Екатеринбурге задержанный вел бродяжнический образ жизни.

Напомним, в Свердловской области завершилось расследование уголовного дела бывших участкового уполномоченного отдела МВД по Первоуральску и помощника машиниста, которые обвиняются в изнасиловании 12-летней девочки. После происшествия к дисциплинарной ответственности привлекли шесть руководящих сотрудников МВД. Сам обвиняемый был уволен из полиции.

Диана Сунагатуллина

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