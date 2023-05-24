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В Ярославле пять человек пострадали при столкновении двух грузовых машин

В Ярославле в ДТП грузовика «Ситрак» с машиной «ГАЗ» пострадали 5 человек, один из пассажиров позже скончался в больнице. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: ГБУ «Пожарно-спасательная служба Ярославской области»

Место происшествия

Фото: ГБУ «Пожарно-спасательная служба Ярославской области»

Авария произошла около 21:25 вечера 23 мая на улице Технопарковая. Столкнулись грузовик «Ситрак» с полуприцепом и грузовой «ГАЗ». На фото видно, что столкновение было лобовым. В ДТП пострадали 42-летний водитель «ГАЗа» и 4 пассажира этой же машины.

«Мужчины 1991, 1997, 1998, 1971 годов рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Впоследствии мужчина 1971 года рождения скончался»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

По факту аварии проводится проверка.

Андрей Иванов

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