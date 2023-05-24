В Тюмени создали модули для размещения военных в зоне СВО

Западносибирский машиностроительный завод в Тюмени создал тестовые варианты модуля для размещения военных в зоне специальной военной операции (СВО). Чертежи разработал спецпредставитель губернатора Тюменской области вопросам спецоперации Николай Савченко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конструкция модулей позволяет вести наблюдение за позициями противника. На их крыше установлена защитная сетка от сбрасываемых с дронов снарядов. Внутри сооружения находится люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня или как запасной выход. В модуле также можно хранить оружие и установить печку.

Модуль, рассчитанный на трех человек, легкий и негабаритный. Его можно установить как в уже имеющиеся траншеи, так и на поверхности. Однако его не стоит размещать на линии боевого соприкосновения.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте