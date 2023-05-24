На нанесение разметки на велодорожках Уфы потратят до 2 млн рублей

Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений Уфы ищет подрядчика для нанесения разметки на велодорожках, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2 млн руб. Итоги аукциона подведут 26 мая. Работы будут профинансированы за счет субсидий из бюджета города.

Согласно техдокументации, исполнитель должен за 30 дней с момента заключения контракта нанести разметку на участках улиц Первомайской, Сельской Богородской, Комарова, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Рабкоров, Степана Кувыкина, Менделеева, на проспекте Октября, в парке имени Гафури и так далее.

Венера Хисамова

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