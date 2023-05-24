В Башкирии усилят контроль за безопасностью дымоходов и вентканалов

Курултай Башкирии планирует внести изменения в республиканский закон «О регулировании жилищных отношений». В соответствии с поправками в предмет госжилнадзора, муниципального и общественного жилищного контроля включается соблюдение правил эксплуатации газового оборудования юридическими лицами, предпринимателями и гражданами, а также требований к содержанию вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирных домах.

В обосновании к законопроекту говорится, что он разработан в связи с принятием изменений в федеральный закон о газоснабжении и Жилищный кодекс РФ.

Неисправности газовых приборов приводят к взрывам бытового газа, а разрушение дымоходов и вентканалов может привести к тяжелым отравлениям и смерти людей, отметил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

В прошлом году неисправности в дымоходах и вентканалах стали причиной отключения от газа десятков многоквартирных домов в Башкирии.

Наталья Балыкова

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