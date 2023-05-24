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«Метафракс Групп» определит цели устойчивого развития холдинга

Рабочая группа по внедрению принципов ESG на очередном заседании в мае 2023 года приступила к формированию дорожной карты по внедрению принципов устойчивого развития в «Метафракс Групп».

Участники встречи обсудили ход выполнения ранее запланированных мероприятий. Среди них – утверждение советом директоров АО «Метафракс Кемикалс» Политики в области устойчивого развития, участие компании в конкурсе «Зеленая Евразия», реализация в пермском офисе «Метафракс Групп» ESG-проекта по раздельному сбору отходов «С любовью к природе» и ряд других инициатив.

На совещании подтвердили необходимость актуализации состава группы и одобрили предложение председателя рабочей группы Симона Вихнина о необходимости фокусировки деятельности рабочей группы на вопросах устойчивого развития. Как пояснил руководитель, это обусловлено более широким смысловым значением термина «устойчивое развитие». При этом устойчивое развитие рассматривается в качестве цели, а принципы ESG – в качестве инструментов достижения устойчивого развития.

Оживленную дискуссию вызвал вопрос о выборе и утверждении целей устойчивого развития. В результате обсуждения в качестве приоритетных целей для «Метафракс Групп» были согласованы следующие цели устойчивого развития (ЦУР) из числа целей, разработанных Организацией Объединенных Наций: «Здоровье и благополучие», «Качественное образование», «Чистая вода», «Достойная работа и экономический рост», «Ответственное потребление и производство».

Большое внимание на заседании было уделено рассмотрению проекта дорожной карты по внедрению принципов устойчивого развития. В документ включены мероприятия, направленные на дальнейшее развитие по 11 блокам. Предложенные мероприятия касаются корпоративного управления, социальной, экологической деятельности холдинга, поддержки бренда группы, участия в конкурсах и рейтингах по вопросам устойчивого развития.

– Все эти мероприятия направлены на достижение выбранных целей. Устойчивое развитие возможно только при равном внимании к экономическому росту, социальному развитию и окружающей среде, хотя эти критерии не всегда равнозначны и отделимы друг от друга. Именно поэтому важно системно подходить к вопросам устойчивого развития в холдинге, – резюмировал Симон Вихнин.

Рабочая группа по внедрению принципов ESG была создана в «Метафракс Групп» в конце 2021 года. В ее состав входят топ-менеджеры управляющей компании, предприятий «Метафракс Кемикалс», «Метадинеа», Инженерно-технологического центра «Метафракс» и трейдинговых компаний, представители юридической и финансовой служб, производства, корпоративного управления, стратегических коммуникаций, HR, GR и охраны окружающей среды. На заседаниях рабочей группы рассматриваются вопросы корпоративного управления, климатической отчетности и предложения по дальнейшему развитию, в том числе внедрение современных международных стандартов.

ПАО "Метафракс Кемикалс"

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