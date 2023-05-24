Причиной взрыва во Всеволожске могли стать пары свежевыкрашенной краски

Взрыв на территории массива Соржа-Старая во Всеволожском районе Ленобласти мог произойти из-за паров свежевыкрашенной краски. Об этом 24 мая пишет «78ru». Следствие предполагает, что на предприятии были нарушены правила безопасности.

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело в отношении директора предприятия. В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, что во вторник, 23 мая, на территории массива Соржа-Старая во Всеволожском районе Ленобласти случился взрыв при проведении сварочных работ. В региональном правительстве заявили, что взорвался понтонный ящик. В результате ЧП погибли три человека, двое пострадали.

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