«Газпром» сосредоточится на себе

В ближайшие несколько лет акции «Газпрома» не будут привлекательным инвестиционным активом. Все из-за того, что компанию ждет серьезная перестройка всех бизнес-процессов, уверены собеседники “Ъ FM”. Они полагают, что в том числе поэтому совет директоров газовой монополии не согласовал выплату финальных дивидендов за 2022 год. Однако компания уже в этом году собирается инвестировать рекордные 3 трлн руб. в развитие своих проектов. Эксперты считают, что занять лидирующие позиции на фондовом рынке «Газпром» сможет не раньше чем через четыре года. Почему? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После рекордных дивидендов за первое полугодие 2022-го рынок ожидал, что и весь год «Газпром» закроет хотя бы с символическими выплатами акционерам. Однако совет директоров компании посчитал иначе. Тем более что ранее инвесторы и так получили сверхприбыль в 115 млрд руб. Притом что 2022-й монополия закрыла с падением чистой прибыли на 41%, до 1,226 млрд руб. То есть все второе полугодие «Газпром» был убыточным, что неудивительно, если экспорт сократился почти вдвое, а добыча — на 20%.

Так что основания отказаться от дивидендов были, но рынок все равно разочарован, говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Мы все-таки знали, что заплатят хотя бы символические дивиденды в размере 5-6 руб. за акцию под тем предлогом, что государству нужны деньги.

У нас дефицит бюджета, поэтому стремятся максимизировать дивидендные выплаты, но, видимо, тот факт, что государство забрало часть денег у "Газпрома" через НДПИ, а также списание активов привели к тому, что компания по итогам второго полугодия получила чистый убыток, то есть тут целая совокупность причин, поэтому решили вообще не выплачивать».

Но теперь «Газпром» собирается инвестировать больше 3 трлн руб. в развитие своих проектов. И с учетом почти полностью потерянного европейского рынка главная задача для компании — создание маршрутов в азиатские страны. В прошлом году по трубопроводу «Сила Сибири» прокачали 15,5 млрд кубометров газа в Китай. А в Европу шло примерно 150 млрд. При этом будущее проекта «Сила Сибири-2» по-прежнему туманно.

Поэтому на ближайшие годы «Газпром» становится исключительно локальным игроком, отмечает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Если брать экспортные доходы, надо будет реализовывать новые масштабные проекты. Это, конечно, труба в Китай "Сила Сибири-2", строить которую еще не начали, потому что нет контракта. По всей видимости, КНР выторговывает себе более выгодные условия.

Сколько проект обсуждается? Девять лет. Для строительства трубы нужно три года после подписания контрактов. Что касается СПГ, там тоже три года. До этого времени "Газпрому" придется смириться с тем, что часть его газа замкнута на внутреннем рынке. Но все равно это не те объемы, которые шли в Европу, то есть в чистом виде не заместить».

В таких условиях эксперты не исключают, что придется менять схему формирования цен на газ внутри страны и отказаться от государственного регулирования, иначе доходы «Газпрома» сократятся еще сильнее. А ведь Алексей Миллер еще в 2008 году ожидал, что к 2016-му капитализация компании достигнет $1 трлн. Но сейчас на возвращение к этим показателям едва ли можно рассчитывать, говорит аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских:

«Ситуация складывается так, что цены на газ в Европе падают. Также у "Газпрома" после встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был составлен план по развитию проекта "Сила Сибири-2" — на это тоже понадобятся деньги. Соответственно, в ближайшее время мы ожидаем пониженных финансовых результатов от самого "Газпрома".

И если мы смотрим на газовый сектор, то выбираем компанию НОВАТЭК, потому что она может сориентировать свои потоки на Восток более быстро благодаря тому, что сжиженный природный газ вывозится кораблями».

Впрочем, НОВАТЭКу потребуется не один год, чтобы ввести в эксплуатацию новые проекты и нарастить объемы поставок. А эксперты уверены, что «Газпрому» за частным игроком пока не угнаться. Тем более что Китай может себе позволить потянуть с подписанием новых контрактов. В итоге статус «Газпрома» как главной дивидендной фишки окончательно перечеркнут.

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