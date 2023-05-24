Пермские заведения сети KFC начали менять вывески на Rostic's

В Перми начался ребрендинг ресторанов ушедшей из РФ американской сети KFC. Как сообщает «РБК-Пермь», прежние вывески на заведениях меняют на новые — с названием Rostic's. В частности, вывеску обновило заведение сети в ТЦ «Пирамида» на ул. Крисанова, 12а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ресторан KFC в ТЦ «Пирамида»

Фото: «РБК-Пермь» Бывший ресторан KFC в ТЦ «Пирамида»

Фото: «РБК-Пермь»

В апреле американский холдинг Yum! Brands, которому принадлежит сеть KFC, завершил сделку по продаже российского бизнеса ООО «Смарт сервис ЛТД». По условиям сделки, сеть ресторанов в РФ пройдет ребрендинг и будет называться Rostic`s.

В Перми, по данным 2ГИС, работало 14 ресторанов и два автокафе KFC.