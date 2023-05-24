Red Wings увеличит количество рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван

Авиакомпания Red Wings вводит дополнительные рейсы в Ереван из аэропорта Стригино (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты Регионов»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным пресс-службы аэропорта, сейчас рейсы по этому маршруту авиаперевозчик выполняет дважды в неделю. С 5 июня рейсы будут выполнятся трижды в неделю — по вторникам, средам и воскресеньям. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 18:10 во вторник, на 18:25 в среду и на 11:05 в воскресенье.

Стоимость билетов на ближайший рейс в одну сторону — от 17,7 тыс. руб., указано на сайте авиакомпании.

В весенне-летнем расписании полеты в столицу Армении из Нижнего Новгорода также выполняет авиакомпания «Ширак Авиа» один раз в неделю по четвергам.

Андрей Репин