Казанский жировой комбинат с начала года нарастил экспорт масла на 28%

За январь-апрель этого года Казанский жировой комбинат, входящий в ГК «Нэфис», экспортировал 71 тыс. тонн масла, что на 28% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Большая часть масла (61 тыс. тонн) была экспортирована в Турцию, Китай, Азербайджан, Иран и Казахстан, оставшуюся часть — в КНР и Иран.

За прошлый год на комбинате произвели 244 тыс. тонн подсолнечного и 28 тыс. тонн рапсового масла. 135 тыс. тонн подсолнечного масла было отгружено в Китай, Иран и Белоруссию, а 18,5 тыс. тонн рапсового масла — в Китай и Иран.

"Ъ-Казань"