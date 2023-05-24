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Больше 6 тысяч банных веников и запарок экспортировали из Удмуртии в Австрию, США, Израиль и Казахстан

В мае в Удмуртии проконтролировали отправку 190 банных веников в США и Австрию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Вся продукция прошла лабораторную экспертизу.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего с начала 2023 года из Удмуртии экспортировали 6060 банных веников, запарок и пучков трав в Австрию, США, Израиль и Казахстан. Однако за аналогичный период прошлого года из региона вывезено 13,6 тыс. банных веников, запарок и пучков трав в Казахстан, Австрию, Израиль, Ирландию, Литву, Кипр, США и Японию.

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