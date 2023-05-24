Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани с начала года приставы взыскали долги по алиментам на 752 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Сумму удалось увеличить на 145,5 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Данная категория взысканий обозначена руководством Федеральной службы судебных приставов как приоритетная, так как является прямым обеспечением прав ребенка на получение содержания от своих родителей, соблюдением его интересов и гарантий всестороннего развития»,— отметил главный судебный пристав Кубани Дмитрий Ткаченко.

В январе—апреле текущего года в ведомстве возбудили 681 уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов. Приставам удалось разыскать 211 неплательщиков.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...