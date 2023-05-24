На Кубани с начала года приставы взыскали долги по алиментам на 752 млн рублей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Сумму удалось увеличить на 145,5 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Данная категория взысканий обозначена руководством Федеральной службы судебных приставов как приоритетная, так как является прямым обеспечением прав ребенка на получение содержания от своих родителей, соблюдением его интересов и гарантий всестороннего развития»,— отметил главный судебный пристав Кубани Дмитрий Ткаченко.

В январе—апреле текущего года в ведомстве возбудили 681 уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов. Приставам удалось разыскать 211 неплательщиков.

Анастасия Донскова

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