Заключен договор купли-продажи завода им. Дзержинского

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Лев Шляпин подписал договор купли-продажи имущественного комплекса предприятия с ООО «ПСК “Спецпроектстрой”». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в промышленных кругах. Напомним, в апреле ООО стало единственным участником и победителем торгов в форме публичного предложения, объявленных в рамках банкротства ФГУП. Цена сделки составила 725 млн руб. По данным источников, «Спецпроектстрой» может действовать в интересах кировского производителя ракет АО «ВМП “АВИТЕК”» (входит в холдинг «Алмаз-Антей»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам Лев Шляпин подтвердил информацию о подписании договора. По словам конкурсного управляющего, в течение месяца после опубликования протокола торгов Российская Федерация не уведомила его о своем желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества ЗиД, а также предоставить средства для погашения задолженности перед кредиторами, равные продажной цене активов должника. «В такой ситуации ФЗ “О банкротстве” возлагает на конкурсного управляющего обязанность подписать договор с победителем торгов»,— пояснил господин Шляпин. По его словам, оплата сделки должна произойти в течение 30 дней.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС.

С 12 декабря прошлого года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составила 3,621 млрд руб. Каждые семь календарных дней она снижалась на 5%, но не могла упасть ниже 5% от начальной. В качестве наиболее вероятных покупателей актива собеседники «Ъ-Прикамье» называли структуры крупных оборонных корпораций, в том числе «Тактическое ракетное вооружение» и концерн ПВО «Алмаз-Антей».