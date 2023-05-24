В Ярославской области дороги Ростова остались без ремонта

Аукцион по ремонту дорог в Ростове Ярославской области признан несостоявшимся. Соответствующий протокол размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица в Ростове

Фото: Администрация Ростова Улица в Ростове

Фото: Администрация Ростова

Власти собирались провести капитальный ремонт с заменой инженерных коммуникаций 15 дорог города. Начальная цена контракта составила 489,5 млн руб. Работы собирались провести на Советской площади, Московском и Ярославском шоссе, улицах Коммунальная, Желябовская, Пролетарская, Спортивная, Ленинская, Окружная, Петровичева, Маршала Алексеева, Карла Маркса, а также в Советском переулке и 2-ом и 3-м проезде Толстовской набережной.

Согласно проекту контракта, ремонт дорог в Ростове предполагалось начать 1 июня с улицы Пролетарская и завершить 31 октября на улице Маршала Алексеева. Теперь после признания аукциона несостоявшимся торги придется объявлять заново, и сроки начала и окончания самих ремонтов сдвинутся.

Андрей Иванов