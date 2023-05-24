В Свердловской области в коттеджном поселке нашли авиабомбу

В коттеджном поселке Заповедник Сысерсткого района хозяин одного из участков нашел авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии установили, что найденный снаряд — авиационная учебная бомба образца 1941 года. Опасности для жителей коттеджного поселка она не представляет.

Следственно-оперативная группа изъяла бомбу для дальнейшего разбирательства. В Росгвардии отметили, что аналогичная находка была обследована в этом же поселке на прошлой неделе.

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