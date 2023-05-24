Верховный хурал попросили помочь установить в Монголии памятник тувинским воинам

Тувинцы Монголии обратились к делегации верховного хурала Республики Тыва с просьбой установить в монгольском городе Ховд памятник тувинцам, участвовавшим в Ховдинском сражении 1912 года с войсками Цинской империи. Об этом сообщили в республиканском парламенте.

Предложение прозвучало на встрече делегации во главе со спикером верховного хурала Кан-оол Даваа с этническими тувинцами, проживающими в монгольском сумоне (административно-территориальная единица) Буянт. Она состоялась в Ховде 20 мая.

«Кан-оол Даваа заверил, что ни одна их (участников встречи.– «Ъ») просьба не останется без внимания и будет оказано содействие в их решении»,– говорится в сообщении.

Сражение под Ховдом (старое название – Кобдо) является одним из основных событий народно-освободительного движения в Монголии против господства маньчжурской династии Цин, начавшегося в 1911 году. Оно завершилось победой монгольской армии с участием тувинских добровольцев.

В 2022 году вопрос о возможности установления памятника обсуждался на конференции в Ховде, посвященной 110-летию освобождения города от маньчжуро-цинского правления. «Среди выступающих были и те, кто приветствовал предложение тувинской стороны об установлении памятника воинам, принимавшим участие в данном сражении из Танну-Урянхая (старое название Тувы.– «Ъ»), также находились люди, с иным, противоположным мнением»,– говорилось в сообщении Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Тыва по итогам конференции.

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Валерий Лавский