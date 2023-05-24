На Кубани запустят 27 импортозамещающих промпроизводств

В Краснодарском крае в настоящее время реализуют 27 проектов по созданию и расширению импортозамещающих промышленных производств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Общая сумма, необходимая на реализацию проектов, достигает 24,2 млрд руб. Среди прочих в число реализуемых проектов входят завод по выпуску щелочных батареек в Крымском районе и производство аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги в Северском районе.

«Готовы поддерживать предприятия, которые обеспечат технологическую независимость и рост отраслей экономики. Для таких производителей предусмотрели целый комплекс мер господдержки, часть из них — единственные в стране»,— отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В число мер поддержки входят финансирование в объеме до 30% от затрат на создание и развитие импортозамещающих предприятий, льготный заем на сумму до 200 млн руб. по ставке 0,1% и другие программы. Региональной господдержкой уже воспользовалась компания «ПромАгроТехнологии». В прошлом году предприятие получило 145 млн руб. для увеличения мощностей в Гулькевичском районе и строительства нового завода по производству сельхозтехники в Кавказском районе. Запуск завода запланирован на 2023 год. На предприятии будут выпускать модернизированные культиваторы и почвенные инъекторы по собственным разработкам.

Анастасия Донскова

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