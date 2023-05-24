«Известия»: правкомиссия предложила ввести штраф за нарушение тишины в дневное время

В правкомиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева предложили ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Инициативу озвучили в апреле, сообщают «Известия». В состав комиссии входят первые заместители глав МВД, Минздрава, Минюста, Минтруда, Минобороны, замруководителя ФНС, ФСИН и других ведомств.

В комиссии сообщили, что в 2022 году за нарушение тишины и покоя было составлено 95,8 тыс. протоколов, по которым граждане заплатили штрафы на сумму 78,3 млн руб. Однако в комиссии обратили внимание, что не со всеми регионами заключены соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях. Из-за этого «процесс привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя усложнен», что «приводят к обоснованным жалобам граждан на бездействие правоохранительных органов и власти».

В связи с этим правительственная комиссия предлагает обсудить возможность закрепления в региональном законодательстве нормы, предусматривающей ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время. «Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время»,— говорится в решении правкомиссии.

Сейчас запрет на проведение ремонтных работ в дневное время с 13:00 до 15:00 действует в Москве, однако это ограничение не касается новостроек. В 2022 году такую же меру хотели ввести власти Татарстана, но решение принято не было.

Лаура Кеффер