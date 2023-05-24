Конструктор Владимир Ярыгин стал советником управляющего директора ИМЗ в Удмуртии

Заслуженный конструктор России Владимир Ярыгин занял пост советника управляющего директора Ижевского механического завода, входящего в состав концерна «Калашников» из Удмуртии. В рамках новой должности господин Ярыгин будет курировать оперативную постановку на производство пистолета 6П72 «Удав», а также взаимодействие с конструкторскими службами разработчика изделия и процессы его освоения. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Кроме того, Владимир Ярыгин будет вовлечен в разработку перспективных образцов боевого и гражданского вооружения, а также новых систем пневматического оружия.

«Задача развития конструкторских компетенций сегодня особенно актуальна для Ижевского механического завода. Владимир Ярыгин с его опытом, авторитетом, знаниями может стать тем фундаментом, на базе которого конструкторская школа ИМЗ может быть усилена и продолжит свое активное развитие»,— подчеркнул временный управляющий директор ИМЗ Валентин Каргин.

Напомним, Владимир Ярыгин работал в конструкторском отделе ИМЗ с 1973 по 2020 год. Разработал произвольные и стандартные самозарядные пистолеты калибра 5,6 мм моделей ИЖ-34 и ИЖ-35, а в 1992 году господин Ярыгин приступил к работе над пистолетом 6П35. В 2003 году он под наименованием «9-мм пистолет Ярыгина» поступил в Вооруженные силы России. На основе 6П35 разработаны 16 моделей боевого и гражданского оружия. Владимир Ярыгин имеет 27 авторских свидетельств и патентов на изобретения и промышленные образцы.