В Челябинской области 36 человек попали в больницу с признаками клещевого энцефалита

С начала сезона в Челябинской области 36 граждан госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Нападение клещей зафиксировано во всех муниципалитетах. Всего в медицинские организации после их укусов обратились 3,6 тыс. жителей региона, в том числе 1261 ребенок. За аналогичный период прошлого года суммарное число обращений составило 2,7 тыс.

В Челябинской области продолжается вакцинация населения от клещевого энцефалита. На 19 мая привито 62,8 тыс. человек, в их числе 32,5 тыс. детей.