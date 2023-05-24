Депутат челябинского заксобрания призывает отказаться от отдыха в Турции

В Челябинской области депутат Законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова призвала россиян временно отказаться от туристических поездок в Турцию. По ее мнению, нельзя поддерживать экономику страны, ракеты которой используются для обстрелов Донбасса. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Выступить с таким призывом Ольгу Мухометьярову побудила недавняя поезда на Донбасс, во время которой она стала свидетелем обстрела. На месте, по ее словам, были найдены фрагменты ракет TR-122, переданные Турцией Украине. «Считаю, что народ России должен проявить братскую солидарность с мирными жителями Донбасса и отказаться, на время, от поездок в Турцию»,– заявила госпожа Мухометьярова. По ее словам, отдыхая в Турции, туристы поддерживают экономику страны, косвенно участвующей «в геноциде русских людей».

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