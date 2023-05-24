«Россети Урал» внедрит интеллектуальный учет электроэнергии

Компания «Россети Урал» планирует в ближайшие два года реализовать масштабную программу по внедрению интеллектуального учета электроэнергии. Как сообщают в пресс-службе электросетевой организации, в 2023-2024 годах в рамках реализации механизма энергосервисных контрактов будет установлено 134 тыс. приборов.

В частности, в Челябинской области появится 67 тыс. современных счетчиков, в соседней Свердловской области – 48 тыс., в пермском крае – 18 тыс. Всего установка интеллектуальных систем учета затронет более 300 населенных пунктов территории присутствия «Россети Урал».

Благодаря «умным счетчикам» в режиме онлайн можно видеть все параметры поставки электроэнергии, ее отсутствие и качество. Получать информацию со счетчиков можно дистанционным способом, без снятия показаний персоналом сетевой компании и самим клиентом. Также приборы позволяют эффективно снижать потери в электрических сетях, что положительно сказывается на качестве электроснабжения жителей регионов. «Умный учет» повышает и наблюдаемость электросети, так как система позволяет дистанционно управлять, наблюдать и автоматически анализировать состояние распределительного комплекса, отмечают в сетевой компании. При этом затраты на эксплуатацию и контроль исправности интеллектуальных приборов несет «Россети Урал».

Как отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Урал» Дмитрий Михеев, дальнейшая работа по внедрению системы интеллектуального учета позволит компании, прежде всего, повысить качество электроснабжения клиентов. «Наши специалисты будут более эффективно контролировать распределительную сеть с точки зрения ее состояния, оперативно реагировать на повреждения, повышая уровень клиентского сервиса. Более того, значительное снижение уровня потерь в электрических сетях, которое мы ожидаем от реализации данного проекта, позволит оптимизировать загрузку оборудования на территориях, где мы наблюдаем высокую динамику поступления заявок на технологическое присоединение, исключив проблемы с низким уровнем напряжения в сети»,- говорит Дмитрий Михеев.

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