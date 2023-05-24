Александр Моор выступит в Совете Федерации с докладом о развитии Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор 24 мая выступит в Совете федерации с докладом о социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Выступление пройдет в рамках «Часа субъекта Российской Федерации».

Также у тюменского губернатора и председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова запланирована встреча со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко.

Тогда же пройдет открытие выставки «Земля больших людей», посвященной региону. «Слоган "Земля больших людей" появился в рамках празднования 75 лет Тюменской области в 2019 году»,— отметили в пресс-службе.

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