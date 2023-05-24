В Апшеронском районе закрыли газозаправочную станцию за отсутствие лицензии

В Апшеронском районе запретили эксплуатацию автомобильной газозаправочной станции из-за отсутствия у собственника лицензии на использование опасных производственных объектов и другой документации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Волтэк» Фото: пресс-служба компании «Волтэк»

В ведомстве отметили, что АГЗС не была зарегистрирована в реестре опасных производств и не имела разрешения на ввод в эксплуатацию, положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и лицензии на использование взрывоопасных и химически опасных объектов.

«Не представлены паспорта по эксплуатации организаций — изготовителей на оборудование, применяемое на АГЗС. Выявлен ряд других грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов»,— говорится в сообщении.

В суд был подан иск с требованием зарегистрировать станцию в должном порядке и запретить ее эксплуатацию, пока эти действия не будут выполнены. Инстанция поддержала требования прокуратуры в полном объеме.

Анастасия Донскова

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