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82% компаний Ижевска принимают на работу родственников сотрудников

В столице Удмуртии 82% компаний принимают на работу родственников сотрудников, сообщает пресс-служба SuperJob. Менеджеры по персоналу считают этот канал рекрутинга неплохим источником кадров, а в некоторых организациях есть специальная реферальная программа. При этом 15% работодателей не практикуют найм родственников своих сотрудников, поскольку считают, что в коллективе должны быть деловые отношения.

Отмечается, что членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес — 84% против 67%. Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов.

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