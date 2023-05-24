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обновлено 08:17

Новый мэр Березников получил общественный пост

Глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко избран руководителем ассоциации муниципальных образований «Верхнекамье», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Ассоциация объединяет четыре северных территории Прикамья: Березниковский, Соликамский, Чердынский и Красновишерский округа.

Фото: Медицинский вестник

Фото: Медицинский вестник

«Верхнекамье» — общественная организация, призванная решать общие проблемы северных территорий, входит в состав совета муниципальных образований Прикамья.

Господин Казаченко возглавил Березниковский городской округ в феврале, до этого он был директором ГКУ Пермского края «Центр организации закупок». Отметим, что предыдущие главы Березников Сергей Дьяков и Константин Светлаков также возглавляли «Верхнекамье».

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