Новый мэр Березников получил общественный пост

Глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко избран руководителем ассоциации муниципальных образований «Верхнекамье», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Ассоциация объединяет четыре северных территории Прикамья: Березниковский, Соликамский, Чердынский и Красновишерский округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медицинский вестник Фото: Медицинский вестник

«Верхнекамье» — общественная организация, призванная решать общие проблемы северных территорий, входит в состав совета муниципальных образований Прикамья.

Господин Казаченко возглавил Березниковский городской округ в феврале, до этого он был директором ГКУ Пермского края «Центр организации закупок». Отметим, что предыдущие главы Березников Сергей Дьяков и Константин Светлаков также возглавляли «Верхнекамье».