Каждый пятый работающий житель Челябинской области заявил о снижении зарплаты

В Челябинской области 20% работающих горожан заявили о падении зарплаты в этом году по сравнению с весной прошлого года. При этом 30% сообщили об ее увеличении. Такие данные представлены в исследовании платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В результате опроса соискателей аналитики выяснили, что у половины работающих южноуральцев зарплата за год никак не изменилась. По доле ответов об увеличении заработка, у Челябинская область занимает второе место, уступив Волгоградской.

В Уральском федеральном округе о падении заработных плат сообщили 16% респондентов, в целом по России – 20%. О росте рассказали 19% уральцев и 20% россиян. С сокращением заработка чаще всего сталкивались представители розничной торговли (38%), менеджеры по продажам и медики (по 29%). Об увеличении доходов чаще говорили представители профессиональных сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (30%), «Закупки» (27%), а также «Наука, образование» (25%). Среди тех, у кого зарплата выросла больше мужчин, чем женщин – 21% против 18%, а также молодых работников в возрасте 18-24 лет – 28%.

Ранее HeadHunter сообщал, что по итогам апреля 2023 года средняя зарплата в Челябинской области составила 51,4 тыс. руб.

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