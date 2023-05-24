В Новосибирске осудили заключенного за создание в колонии ячейки экстремистского движения

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор приверженцу запрещенного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» Николаю Шунько. Его признали виновным в участии в деятельности этой организации, вербовки в нее новых участников (ст.282.2 УК КРФ) и назначили шесть лет колонии особого режима и 1,5 года ограничения свободы после освобождения, сообщили в пресс-службе суда.

Это уголовное дело было возбуждено по материалам новосибирских управлений ФСБ и ГУФСИН. События, которые в нем описаны, произошли в исправительной колонии, где Николай Шунько отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и (ст.111 УК РФ) и нарушение правил дорожного движения с тяжкими последствиями (ст. 264 УК РФ).

«Шунько публично объявил осужденным о том, что отрицает общепринятые моральные принципы, поддерживает криминальный образ жизни, насилие, и вражду по отношению к представителям правоохранительных органов, что заручился поддержкой представителей высшей криминальной иерархии, которые наделили его полномочиями по контролю за соблюдением воровских и тюремных сводов правил, «тюремного закона»», — указывается в информации суда.

Также, говорится в деле, Николай Шунько требовал от сокамерников вносить деньги в «общак», передавать продукты питания, сигареты на нужды представителей запрещенного движения, вербовал заключенных в его ряды. Допрошенный в судебном процессе Николай Шунько вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции России.

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Илья Николаев