«На подготовку магистров нужно формировать заказ с гарантией трудоустройства»

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в новой системе образования необходимо ужесточить условия приема в магистратуру. По его словам, ведомство будет проводить отбор вузов и не во всех из них после реформы останется программа магистратуры. Кандидат экономических наук, профессор КубГТУ Георгий Мишулин считает, что для обеспечения востребованности выпускников магистратуры на рынке труда необходимо формировать персонифицированный (целевой) заказ от вузов, НИИ и предприятий с гарантией трудоустройства.



Георгий Мишулин

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«Глава Минобрнауки предложил ввести два типа магистратуры — академическую и профессиональную. Академическая будет соответствовать приоритетам научного развития и должна полностью финансироваться из бюджета, а профессиональная — работодателями. При этом Минобрнауки планирует правила приема в магистратуру ужесточить и усовершенствовать.

Пока не ясно, в чем будут состоять эти ужесточения и усовершенствования. Если они связаны исключительно с проведением более требовательного отбора поступающих в магистратуру, то этого будет недостаточно. Количество невостребованных магистров не уменьшится. К примеру, какое количество магистров, подготовленных для педагогической деятельности, вузы смогут трудоустроить? И вообще, готовы ли кафедры принимать на работу сотрудников, не имеющих ученой степени?

Другое дело, если на подготовку магистров будет формироваться неформальный персонифицированный (целевой) заказ от вузов, НИИ и предприятий с гарантией трудоустройства. Ведь именно таким образом эти организации смогут рассчитывать на то, что подготовленные по их направлению магистры действительно привнесут такой интеллектуальный потенциал, реализация которого приведет к развитию. Заказчики смогут участвовать в аттестации магистров, оценивать уровень их подготовки, а также уровень профессионализма преподавателей. Последние должны аттестоваться по самым высоким требованиям. Особенно это касается тех, кто будет осуществлять подготовку магистров для отраслевых заказчиков: наличие практического опыта работы на предприятиях и перманентная связь с ними должны стать обязательными.

Но этот вопрос никак нельзя рассматривать в отрыве от всей системы российского образования, претерпевшей за время включения в Болонский процесс системные деформации, и приведшей к выпуску на рынок труда недообразованных кадров. Сегодня необходимы стратегические реконструкции, исходной позицией для которых должно стать придание образованию статуса элемента национальной безопасности. А это означает, что государство в ресурсном и нормативно-правовом плане, а министерства и образовательные учреждения в организационно-управленческом плане должны возложить на себя и исполнить преобразовательную миссию возрождения лучшего образования в мире».

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