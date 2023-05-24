Основной собственник «Тяжстанкогидропресса» предложил свои акции миноритариям за 55,8 млн рублей

Компания «Консалтинг плюс», которая в январе 2023 года на банкротных торгах приобрела 56,25% акций новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс», предложила свой пакет миноритариям по цене на 17,1% дороже, чем покупала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За 65 392 акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» «Консалтинг плюс» отдал в январе около 47,7 млн руб. при начальной цене 45,4 млн руб. Во вторник компания сделала миноритариям обязательное предложение о выкупе этого пакета по цене 853,27 руб. за акцию, то есть в сумме за 55,8 млн руб. Принять это предложение акционеры «Тяжстанкогидропресса» могут в течение 71 дня. Если этого не произойдет, «Консалтинг плюс» сможет выставить акции на открытую продажу.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» выпускает металлорежущие станки и гидравлические прессы. В октябре 2021 года в компании была введена процедура наблюдения, в начале сентября 2022 года производство по делу о банкротстве прекращено в связи с заключением мирового соглашения с кредиторами. Бенефициаром ПАО «Тяжстанкогидропресс» (57,45% в капитале) лично и через подконтрольное (100%) ООО «СМЦ „Стиллайн“» до банкротства был предприниматель Николай Степакин. Ранее арбитражный суд пришел к выводу об аффилированности господина Степакина и ООО «Консалтинг плюс».

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Дарья Решетникова