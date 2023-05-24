Новосибирское минприроды просит отказаться от церемоний запуска воздушных шаров

Минприроды Новосибирской области обратилось к новосибирцам с просьбой отказаться от запусков воздушных шаров. Обращение опубликовано на сайте министерства в преддверии праздничных мероприятий, связанных с окончанием учебного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Отправленные в небо воздушные шары опасны тем, что могут намотаться на провода и спровоцировать замыкание. Также их могут принять за пищу и съесть животные или птицы, что может привести к их гибели. Шарики разлагаются невероятно долго, загрязняют почву. Кроме того, такой мусор начинает встраиваться в пищевые цепочки, может причинить ущерб флоре и фауне, даже стать причиной лесного пожара», – сообщил глава ведомства Валерий Шрейдер.

Он отметил также, что законодательного запрета на запуск воздушных шаров нет. В качестве альтернативы и.о. министра предложил запуск «мыльных пузырей, воздушных змеев, зажжение свечей, высадку деревьев».

Вчера мэрия Новосибирска сообщила, что впервые после пандемии коронавируса в городе состоится общегородской выпускной для школьников.

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Оксана Павлова