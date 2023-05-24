В Новороссийске утвердили схему размещения 14 зарядных станций для электромобилей

В Новороссийске утвердили схему размещения 14 станций быстрой зарядки для автомобилей с электродвигателем. Соответствующее постановление опубликовано на портале городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Новые станции появятся в пяти районах города: в Южном, Восточном, Приморском, Мысхако и Центральном. В частности объекты расположатся на Анапском Шоссе, улицах Красноцементная, Советов, Адмирала Серебрякова, Коммунистической, Чайковского, Гоголя, Центральной, Леднева, Карла Маркса и других.

Новый план размещения быстрых зарядных станций принят 19 мая. Схема размещения, утвержденная в апреле прошлого года, утратила силу. Тогда в городе планировали разместить семь «зарядок» в Южном, Центральном и Приморском внутригородских округах.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram