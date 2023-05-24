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Коммерсантъ FM
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Госдепартамент США надеется на потепление отношений с Китаем после прибытия нового посла

В США прибыл новый посол Китая Се Фэн, сообщила пресс-служба китайского посольства. В свою очередь представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Белый дом надеется на ускорение деэскалации отношений Вашингтона и Пекина.

Се Фэн прибыл в Нью-Йорк вечером 23 мая по восточному американскому времени (ночь на 24 мая мск). «В настоящее время китайско-американские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами. Я и мои коллеги будем идти вперед, несмотря на трудности, мы до конца исполним свой долг и с честью выполним свою миссию»,— сказано в его заявлении по случаю прибытия в США.

Мэтью Миллер на брифинге заявил, что США с «нетерпением ожидают совместной работы» с новым послом и его командой. «Мы по-прежнему привержены, как мы уже неоднократно заявляли, поддержанию каналов связи с КНР для ответственного управления конкуренцией»,— добавил он (цитата по CNN).

Прошлым послом Китая в США был Цинь Ган. Он занимал пост с июля 2021 года по декабрь 2022 года. Он покинул должность из-за того, что его назначили главой МИД Китая.

Олеся Павленко

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