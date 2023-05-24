При пожаре в Благоварском районе Башкирии погибли трое взрослых и 15-летний подросток

При пожаре в селе Старокучурбаево в Благоварском районе Башкирии погибла семья: мать с отцом 67 и 74 лет, их 45-летний сын и 15-летний внук, сообщили пресс-службы республиканских ГУ МЧС и прокуратуры.

Деревянный дом по Цветочной улице загорелся ночью, к моменту прибытия на место происшествия экстренных служб он был полностью охвачен пламенем, горели также дворовые постройки.

В тушении огня задействовали два пожарных ствола, пожар локализовали на площади 79 кв. м. В настоящее время продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.

Причины инцидента выясняют оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Проверку начала прокуратура.

Чишминский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Наталья Балыкова

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