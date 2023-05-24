ТАСС: атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» закончит переход в Тихоокеанский флот в августе

В августе атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Генералиссимус Суворов» проекта 955А закончит переход с Северного флота на Тихоокеанский. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

«Подлодка "Генералиссимус Суворов" в августе совершит межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский. Переход будет выполняться по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении»,— сказал собеседник ТАСС.

«Генералиссимус Суворов» — четвертое поколение атомоходов проекта «Борей-А». Подлодку заложили на судостроительном заводе «Севмаш» в декабре 2014 года, вывели из эллинга – в декабре 2021 года. Основное оружие ракетоносцев этого проекта – 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» на каждой.

В январе этого года сообщалось, что крейсер перешел из Северодвинска к месту временного базирования на Северном флоте. Как правило, новые подводные лотки совершают переходы к месту базирования на Тихоокеанском флоте по Северному морскому пути в летние месяцы.

Олеся Павленко