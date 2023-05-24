Условный срок получил красноярский семиклассник, вымогавший деньги за пользование школьным туалетом

Свердловский райсуд Красноярска приговорил ученика 7-го класса одной из школ к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Школьник вымогал с учеников деньги за пользование бесплатным школьным мужским туалетом. По данным прокуратуры Красноярского края, фигурант дела потребовал от одного из одноклассников 2 тыс. руб. за пользование туалетом. Получив отказ, он избил ребенка, также он поступил и на другой день. Родители одноклассника пожаловались в полицию, к их заявлению присоединились родители других детей, от которых обвиняемый также требовал деньги .

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Также дисциплинарные меры были применены к педагогам школы, которые были осведомлены о платном туалете, но не предприняли действий для прекращения вымогательства.

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Оксана Павлова